Прямо в небе: на борту лайнера, летевшего из Крыма, родился ребенок

Самолет, летевший из Симферополя в Санкт-Петербург экстренно сел в Ростове-на-Дону.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», «Боинг-777» авиакомпании «Россия» вылетел из крымской столицы сегодня в 12 часов 47 минут по местному времени. Буквально сразу после взлета у одной из пассажирок начались преждевременны роды.

К счастью в самолёте, оказались врачи которые вместе бортпроводницам приняли роды. Тем временем командир корабля запросил посадку в ближайшем аэропорту – в Ростове-на-Дону. Пока лайнер снижался, родился мальчик.

В аэропорту новоявленную мать и новорожденного ждала «скорая помощь». Их отправили в роддом, а самолет отправился по маршруту, правда, из-за экстренной посадки, прибыл в пункт назначения с часовой задержкой.

В связи с инцидентом пришлось сдвинуть и время вылета обратного рейса: самолет из Петербурга должен приземлиться в Симферополе в 22:50 – на 25 минут позже графика.

Симферополь, Варвара Бурлакова

Симферополь. Другие новости 08.08.18

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