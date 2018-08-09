Крышу мэрии Симферополя поправят дагестанские селяне

Кровлю здания Симферопольской администрации починит компания из дагестанского села.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в условиях тендера туманно говорилось, что отремонтировать нужно «кровлю здания, расположенного по ул.Толстого,15». О том, что в этом здании расположены горсовет и горадминистрация, не уточнялось даже в техническом задании – просто адрес. Что это некое присутственное место, можно было предположить только по намеку: «Выполнение работ не должно препятствовать или создавать неудобства в работе учреждения или представлять угрозу для работников и посетителей».

За ремонт кровли заказчик – муниципальное казенное учреждение Департамент капитального строительства Администрации города Симферополя – был готов заплатить 5 млн 921 тыс руб. Конкурс длился с мая – конкурсная документация потребовала множества изменений и разъяснений.

Из семи поданных заявок к конкурсу было допущено четыре. Победила та, что предложила минимальную цену – 3 млн 878 тыс руб.

Так оценила свой труд «Торговая строительная компания 21 век» из дагестанского села Рутул. Она имеет единственного учредителя (он же директор) и уставный капитал 10 тыс руб. По данным портала «За честный бизнес» компания не имеет лицензий и филиалов. В разделе «финансовая отчетность» во всех графах стоят прочерки.

Тот же портал сообщает, что владелец «Торговой строительной компаний 21 век» Саид Шахмуров сейчас ликвидирует свою вторую фирму, зарегистрированную в Махачкале в 2016 году.

Симферополь, Ольга Картошина

Симферополь. Другие новости 08.08.18

Прямо в небе: на борту лайнера, летевшего из Крыма, родился ребенок. / Засуха в Крыму: масштаб украинского ликования как всегда не адекватен реальности. / Создание игорной зоны в Крыму пока невозможно. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»