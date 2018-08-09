На Крымской границе задержали двух украинок, увешанных золотом

Крымские пограничники изъяли у двух гражданок Украины почти 50 ювелирных украшений.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 69-летняя и 47-летняя жительницы сопредельного государства прибыли в пункт пропуска «Джанкой» на автомобиле «Chevrolet». Женщины следовали по маршруту Новоалексеевка – Симферополь. В ходе осмотра выяснилось, что под одеждой у пассажирок иномарки, были тщательно спрятаны 47 золотых изделий. Общий вес драгоценностей составил почти 280 граммов.

По словам женщин, они не задекларировали свое личное золото и воспользовались столь неординарным способом перевозки драгоценностей, так как побоялись поборов в украинском пункте пропуска. В настоящее время любительницы драгоценностей и их ювелирные изделия переданы работникам таможенного поста для принятия процессуального решения, сообщили в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по Крыму.

Джанкой, Анастасия Зук

Джанкой. Другие новости 09.08.18

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