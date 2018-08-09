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Четверг, 9 августа 2018, 14:02 мск

Новости Крым

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Крымчанка может получить бесплатное жилье за «липовую» землю

Жительца Крыма по поддельным документам продала четыре земельных участка.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», женщина занималась продажей земли по поддельным документам в одном из сел Симферопольского района. После того как продавец заключала договора купли-продажи и получала необходимую сумму, она перестала выходить на связь. Обманутые покупатели обратились в полицию.

40-летниюю мошенницу задержали в Симферополе. Она уже дала признательные показания. Установлена ее причастность к 4 фактам подобного мошенничества. Общая сумма ущерба составила около 2,5 миллионов рублей.

В отношении крымчанки возбуждено уголовное дело. Теперь ей грозит наказание до 10 лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе МВД Крыма.

Симферополь, Анастасия Зук

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