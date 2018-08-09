Газета с кроссвордом в крымском санатории становится роскошью

Крымстат опубликовал данные об изменении цен на промтовары и услуги в первом полугодии текущего года. Оказалось, что санаторно-оздоровительные услуги подорожали в полтора раза.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», коммунальные услуги подорожали в среднем на 8%, транспортные – на 10%, моторное топливо выросло в цене на 13%. За билеты в кино, на концерт или аттракционы приходится платить на 9% дороже, печатная продукция, наиболее востребованной из которой является газета с телепрограммой или кроссвордом, выросла в цене на 5%.

Услуги в системах связи и образования подорожали на десятые доли процента. Судя по этой статистической таблице, в сфере услуг не подешевело ничего.

Зато подешевели телерадиотовары – на 3% и обувь – на 2,5%.

Симферополь, Ольга Картошина

Симферополь. Другие новости 09.08.18

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