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Четверг, 9 августа 2018, 15:24 мск

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Минздрав Крыма рекомендовал хитрым крымчанам перейти на бесплатные лекарства

Большинство жителей Крыма, имеющих право на государственное обеспечение лекарствами, получают денежные компенсации вместо препараторов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», многие крымчане выбрали монетизацию из-за того, что ранее в аптеках не хватало нужных лекарств

«В 2014 году и начале 2015 года мы не умели и не имели возможности своевременно обеспечивать потребности граждан. Возможно, это тоже стало причиной того, что многие стали отказываться от натурального получения лекарств в пользу денежных компенсаций. Около 90 тысяч человек из 140 отказались в республике от лекарственных средств», – рассказал министр здравоохранения Крыма Александр Голенко.

По словам чиновника, в Крыму в ближайшее время не предвидятся сбои с поступлением препаратов в аптеки – необходимые запасы накоплены.

Вместе с тем, некоторые крымчане, отказавшиеся от получения лекарств по федеральной льготе и выбравшие взамен денежную компенсацию, пользуются региональной программой, которая также предусматривает обеспечение препаратами. По словам Голенко, таким образом «нарушается принцип социальной справедливости». Так как из-за дублирования льгот могут возникать случаи нехватки некоторых препаратов.

Министр утверждает, что создается электронная система, которая будет выявлять подобные случаи «задвоения» льгот, поэтому у тех, кто получает и деньги, и лекарства, могут возникнуть проблемы. В связи с этим Голенко порекомендовал всем крымчанам, имеющим право на льготу, остановиться на одном варианте с бесплатным обеспечением лекарств и до 1 октября сообщить о своем выборе в Пенсионный фонд.

По словам Голенко, Крым стал уникальным регионом, где диабетики могут рассчитывать на получение практически любого вида инсулина. Некоторым страдающим этим заболеванием может не подойти назначенный врачом препарат, и запас из разнообразных инсулинов, поможет решить их проблемы.

«У нас есть инсулины производства Российской Федерации, Дании, США, Франции. По сравнению с другими субъектами, наш подход, наверное, самый лояльный. Так как другие субъекты не покупают такой широкий спектр инсулинов, обычно всего 5-7 наименований», – пояснил министр.

Напомним, в 2016 году проверка Росздравнадзора выявила, что не все льготники Крыма могут получить лекарства в сети аптек государственной сети «Крым-Фармация». После многочисленных жалоб крымчан выяснилось, что предприятие несвоевременно закупало лекарства. Проблема с массовым отказом от федеральных льгот в пользу монетизации только усложнила ситуацию с нехваткой препаратов.

Симферополь, Леонид Маковецкий

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