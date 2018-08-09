На Украине детей Донбасса считают угрозой национальной безопасности

На Украине детей Донбасса сочли угрозой национальной безопасности.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», детская писательница Лариса Ницой потребовала, чтобы СБУ разобралось с лагерями, в которых отдыхают «опасные» дети из Донбасса.

Киевлянка уверена, что юные украинцы не должны пересекаться с детьми из ДНР и ЛНР.

«На территории Украины в летних детских лагерях отдыхают дети из оккупированных территорий вместе с детьми бойцов АТО. Дети сепаров рассказывают детям бойцов АТО, что они хохлы, что Москва – это страна-форевер. Что делают эти дети в лагерях? Каким образом они сюда попали и зачем их сводить с нашими украинскими детьми», – возмутилась писательница в эфире украинского телеканала.

Она настаивает, что данным фактом должны заняться сотрудники СБУ. «Нам не надо сводить детей в лагерях, которые исповедуют разную с нашими детьми позицию. Они рассказывают, что мой отец убивал, таких как твой отец», – негодует Ницой и утверждает, что украинцы в социальных сетях трубят о том, какой ужас на них наводят дети из Донбасса.

Как сообщал «Новый День», на Украине регулярно заявляют, что Крым и Донбасс должны вернуться в состав «Незалежной», на деле демонстрируя ненависть к выходцам из данных регионов.

Киев, Анастасия Зук

Киев. Другие новости 09.08.18

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