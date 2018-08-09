Меладзе запретили въезд в страны Евросоюза

Известного продюсера и композитора Константина Меладзе задержали на украинско-венгерской границе.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Меладзе пытался пересечь границу на автомобиле через пункт пропуска «Лужанка – Берегшурань». Венгерским пограничникам не понравились потертости в его паспорте: они решили, что некоторые штампы подделаны.

Теперь Меладзе, являющемуся гражданином Украины, запрещен въезд в страны Евросоюза до 2020 года.

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 09.08.18

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