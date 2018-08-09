В ООН потребовали от Украины ответа за зверства ВСУ под Иловайском

ООН потребовала от Украины возобновить расследование по Иловайскому котлу.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в августе 2014 года в Донбассе развернулись ожесточённые бои за город Иловайск, расположенный к востоку от Донецка. В Киеве рассчитывали взять населённый пункт ко Дню независимости страны – 24 августа. Но не смогли, а в последующие два дня группировка добровольческих батальонов попала в окружение. Попытки войск вырваться из «котла» привели к самым многочисленным потерям в период АТО. Согласно отчету ООН, в ходе боев за Иловайск погибли 366, ранены 429 украинских военных, еще около 300 были взяты в плен. Также погибло не менее 36 гражданских лиц, разрушено 600 домов.

«По истечению 4 лет после событий под Иловайском стороны конфликта сделали ограниченные шаги касательно расследования сообщений о нарушении международного права, прав человека и гуманитарного права, особенно тех, которые были совершены в отношении гражданского населения», – заявила глава Мониторинговой миссии ООН по правам человека Фиона Фрейзер.

На вопрос, какая именно сторона не торопится с расследованием, Фрейзер уточнила, что правительство Украины и Генеральная прокуратура страны недостаточно уделяют внимания нарушениям, совершенными украинскими военными в ходе боев.

Фрейзер подчеркнула, что сотрудники миссии ООН непосредственно в Иловайске опросили около 80 гражданских лиц, которые и сообщили о нарушениях.

Несмотря на то, что год назад Главная военная прокуратура Украины отчиталась о завершении работы по этому делу, Мониторинговая миссия ООН настойчиво рекомендовала Верховной Раде возобновить работу временной следственной комиссии для эффективного расследования Иловайской трагедии.

Напомним, в мае на территории одного из фермерских хозяйств Днепропетровской области в земле были обнаружены 36 мешков с вещами убитых под Иловайском. Вещи оказались доказательствами по тому самому делу, о завершении которого военная прокуратура отчиталась в августе 2017 года.

Выяснилось, что в 2014 году вещдоки были переданы на хранение в фермерское хозяйство в связи с отсутствием соответствующего помещения в отделении полиции.

Почему в ходе расследования полиция вещдоки так и не забрала, и как они оказались в земле, не сообщается.

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 09.08.18

Меладзе запретили въезд в страны Евросоюза. / На Украине детей Донбасса считают угрозой национальной безопасности. / Врач внёс коррективы в сценарий голодовки режиссёра Сенцова. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»