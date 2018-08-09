Пятилетний крымчанин сбежал из дома и погиб

В Симферопольском районе нашли тело пятилетнего ребенка.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел в селе Красновка. Пятилетний мальчик ушел из дома накануне утром. Во второй половине дня тело ребенка обнаружили в местном водоеме, сообщили в пресс-службе МЧС Крыма.

По данному факту Следственный комитет Крыма начал доследственную проверку, в ходе которой будут выяснены все обстоятельства трагедии.

Симферополь, Анастасия Зук

Симферополь. Другие новости 09.08.18

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