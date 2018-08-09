Пятилетний крымчанин сбежал из дома и погиб

В Симферопольском районе нашли тело пятилетнего ребенка.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел в селе Красновка. Пятилетний мальчик ушел из дома накануне утром. Во второй половине дня тело ребенка обнаружили в местном водоеме, сообщили в пресс-службе МЧС Крыма.
По данному факту Следственный комитет Крыма начал доследственную проверку, в ходе которой будут выяснены все обстоятельства трагедии.
Симферополь, Анастасия Зук
Симферополь. Другие новости 09.08.18
Будет сидеть: украинский суд решил, что Савченко не Сенцов. / В ООН потребовали от Украины ответа за зверства ВСУ под Иловайском. / Меладзе запретили въезд в страны Евросоюза. Читать дальше
© 2018, РИА «Новый День»