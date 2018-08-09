В селах Симферопольского района ввели карантин по амброзии

В четырех селах Симферопольского района ввели карантин в связи распространением амброзии полынолистной.

Как рассказали РИА «Новый День» в республиканской Службе по земельному и фитосанитарному надзору, растение обнаружено на территории сел Ивановка, Денисовка, Дружное, Лазаревка Трудовского сельского поселения Симферопольского района. Общая площадь зараженной территории 316,3 га.

«На период действия карантинного фитосанитарного режима запрещается использовать территорию для выращивания семенного материала, вывозить почвы и грунты за пределы границ очага произрастания, отходы на свалки, выбрасывать их в пруды, реки. Вывоз из карантинной фитосанитарной зоны продукции, для которой характерно засорение амброзией полыннолистной, осуществляется по карантинным сертификатам», – завили в ведомстве.

Сроки действия карантина не уточняются. При этом, согласно положениям Федерального закона №206 «О карантине растений», он может действовать до устранения причин, послуживших основанием для их введения.

Отметим, что аналогичные меры в указанных селах введены и в связи с распространением повилики полевой. Общая площадь карантина -278, 37 га.

Симферополь, Оксана Мурзина

Симферополь. Другие новости 09.08.18

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