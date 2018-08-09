Хотел перейти на сторону ДНР: бойцы ВСУ расстреляли однополчанина

Украинские военные окрыли огонь по рядовому ВСУ, который пытался перейти на сторону ополченцев Донецкой народной республики.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 39-летний украинец не хотел участвовать в проводимой Киевом военной операции, поэтому попытался покинуть место боя и перейти на сторону ДНР. О своих намереньях он заранее предупредил представителей ополчения.

«При его приближении к нашим позициям украинские войска открыли массированный огонь из минометов и стрелкового оружия. По окончании обстрела было обнаружено, что пытавшийся перейти на нашу сторону военнослужащий погиб», – заявил руководитель пресс-службы оперативного командования ДНР Даниил Безсонов. У покойного были найдены документы на имя рядового ВСУ Дмитрия Украинского, уроженца Донецкой области.

Донецк, Анастасия Зук

Донецк. Другие новости 09.08.18

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