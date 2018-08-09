Расходы на дорогостоящие препараты выросли в Крыму в 1,5 раза

В министерстве здравоохранения Крыма рассказали о самых затратных для бюджета заболеваниях крымчан.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», основную часть из них составляют орфанные болезни, требующие специфического метода лечения.

«Это врожденные заболевания. У нас таких людей немного, но, тем не менее, на лекарства для них из регионального бюджета выделяется где-то 250-300 миллионов рублей ежегодно», – сообщил заместитель министерства здравоохранения республики Николай Деркач, добавив, что в Крыму страдающих от редких заболеваний насчитывается порядка 150 человек.

В число наиболее затратных входит и лечение онкологических заболеваний: «Это онкогематология, требующая очень дорогостоящих препаратов. Обычная онкология. Существуют и такие препараты, которые стоят по 400 тысяч рублей. И даже такими препаратами мы наших пациентов обеспечиваем», – рассказал Деркач.

Как пояснил заместитель министра, к категории дорогостоящих препаратов относят лекарства по цене дороже 100 тысяч рублей. За последний год выписка таких препаратов увеличилась на 60%.

По словам министра здравоохранения республики Александра Голенко, в Крыму значительно улучшилась ситуация для больных онкологией. Ссылаясь на опыт своей длительной работы в сфере здравоохранения, он заявил, что ранее, когда крымчане не могли рассчитывать на помощь государства, порядка 30% узнавших о своем диагнозе не возвращались в медучреждения из-за отсутствия средств на лечение.

«На сегодняшний день стараемся обеспечить быструю постановку онкологического диагноза, назначение лечения. Это дает шанс продлить активную жизнь наших граждан», – подчеркнул Голенко.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 09.08.18

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