На Украине признали: сказки о возвращении Крыма не соответствуют реальности

Никто из украинских политиков не собирается возвращать Крым и Донбасс, по крайней мере, в ближайшее время. Об этом заявил заместитель министра «по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц» Юрий Грымчак.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», украинские кандидаты на пост президента используют в своих предвыборных обещаниях тему утраченных территорий только для пиара.

«У нас началась избирательная кампания. Кружок антикоррупционеров небольшой. Они зубами держатся за эту тему. Заявляют, что это их корова, и они ее будут доить, и никого туда не пускают. Поэтому остальные начали бегать и орать, что мы вам сделаем мир после прихода к власти, правда, не объясняя, каким образом. Скорее всего, они просто сдадутся. А другие говорят: «А мы завтра сядем на лошадей, с саблей запоем песню и остановимся прямо на Красной площади». Что то, что то не имеет никаких оснований для реальности», – заявил Грымчак в эфире украинского телеканала.

Он также отметил, что практически у всех кандидатов в президенты нет четкой предвыборной программы. «Это корыстный популизм, но избиратели этому верят… А потом они выходят на майданы», – заключил Грымчак.

Напомним, за 4 года, прошедшие после воссоединения Крыма с РФ, украинские политические деятели и общественники бесконечно заявляли, что нашли действенный способ вернуть полуостров. Но ни один из вариантов не продвинулся дальше разговоров.

Киев, Анастасия Зук

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