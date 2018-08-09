ОБСЕ: В Донбассе накаляется обстановка, количество обстрелов стремительно растет

В ОБСЕ заявили об эскалации вооруженного конфликта на юго-востоке Украины.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», за минувшую неделю интенсивность обстрелов в Донбассе выросла на 63%. «В целом миссией было зафиксировано более 6,5 тысяч таких нарушений. Мы отметили четырехкратное увеличение случаев использования вооружений, которые должны были быть отведены в соответствии с минскими соглашениями», – заявил первый заместитель главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в «Незалежной» Александр Хуг.

По его словам, уровень насилия вернулся к отметкам, которые фиксировали специалисты миссии до введения режима прекращения огня, объявленного в связи с началом сбора урожая.

По данным представителей ДНР, только в минувшие сутки киевские военные, применяя гранатометы и стрелковое оружие, восемь раз обстреляли населенные пункты народной республики.

Донецк, Анастасия Зук

Донецк. Другие новости 09.08.18

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