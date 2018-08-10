Постпред Порошенко: В Крыму все хорошо, а истерика в украинских СМИ – это пропаганда

На Украине никак не могут определиться со своей ролью в ситуации в Крыму: то чиновники и политики «Незалежной» заявляют о катастрофе на полуострове и даже берут на себя ответственность за происходящее, то уверяют, что в Крыму все хорошо, а разговоры о проблемах – это всего лишь «российская пропаганда». Речь идет о засухе.

Как уже сообщал «Новый День», из-за отсутствия дождей на полуострове в текущем году собрали в полтора раза меньше зерна, чем ожидали. По оценкам Минсельхоза России, сельхозкультуры полностью погибли на площади свыше 10 тысяч гектаров. Тем не менее, дефицита зерна в Крыму не ожидается.

Однако средства массовой информации «Незалежной» активно публикуют материалы о «гибели» сельскохозяйственной отрасли на полуострове из-за дефицита воды, возникшего после перекрытия Северо-Крымского канала. Украинские эксперты уверяют, что аграрии в Крыму отказываются засеивать поля, опасаясь так и не дождаться урожая из-за нерегулярных поливов.

А депутат Верховной рады, один из организаторов блокады Крыма Мустафа Джемилев сразу после введения в 4 районах полуострова режима ЧС из-за засухи заявил, что руку к этому приложила Украина: «Там действительно проблемы после того, как мы перекрыли днепровскую воду, там вообще уже сельского хозяйства нет».

Но постоянный представитель президента Украины в Крыму Борис Бабин категорически отрицает в Крыму экологическую катастрофу и называет истерику в украинских СМИ происками России:

«Это российская пропаганда, которая должна быть фоном для того, чтобы мы дали воду», – сказал Бабин.

​Поскольку Северо-Крымский канал не является природным объектом, то его перекрытые не могло повлиять на экологию полуострова, а лишь создало экономические проблемы для России, уверяет постпред Порошенко.

Напомним, сооружение, построенное в 1961-1971 годы, пропускало 1,2 млрд кубов днепровской воды в год. После возвращения Крыма в состав России, украинские власти решили «наказать» крымчан, лишив их стабильного водообеспечения, перекрыв поступление воды из Днепра в Северо-Крымский канал. Основной удар «водной блокады» пришелся по сельскому хозяйству.

На днях премьер-министр правительства России Дмитрий Медведев поручил Минприроды сформировать рабочую группу по обеспечению водой Крыма и других регионов страны.

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 10.08.18

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