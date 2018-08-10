Закапывали живьем, сваливали в кучу: в Крыму обнаружили массовое захоронение

В Крыму обнаружено массовое захоронение людей времен Хазарского каганата.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на Керченском полуострове продолжаются раскопки некрополя Кыз-Аул.

Напомним, впервые о Кыз-Аульском некрополе упоминается в XIX веке: в августе 1874 года офицеры Гидрографической экспедиции сделали на берегу Кыз-Аула небольшие раскопки и открыли пять каменных гробниц, в которых нашли при остовах глиняные сосуды и лиуифы с пальметками.

Уникальный памятник археологии, известный в научных кругах своими монументальными каменными склепами, постепенно падает в море. Это происходит из-за эрозии береговой линии, спровоцированной морскими течениями в данном районе: например, все погребения, изученные в середине 90-х годов ХХ века, уже находятся под водой. Официальные раскопки некрополя ведут ученые Восточно-Боспорской экспедиции и волонтеры некоммерческого фонда «Археология». В 2016 году они обнаружили средневековый некрополь, а в 2017 плиту с надписями возрастом 1800 лет.

В этом году ученые наткнулись на своеобразную «братскую» могилу: на одном из участков некрополя обнаружено массовое захоронение, в котором люди буквально свалены в кучу, некоторые из них лежали в неестественных позах.

«Один из погребенных как будто прижимал руки к голове. У зачищавших его скелет сложилось впечатление, что несчастного просто закопали живьем, и он пытался хоть как-то закрыть свое лицо перед смертью. Всего таких скелетов найдено более 10 – и это только на небольшом участке раскопа», – цитирует РИА «Новости» директора по развитию фонда «Археология» Олега Маркова.

Ученые предполагают, что погребенные столь небрежным образом люди могли быть жертвами эпидемии или массовой резни, но пока ничего конкретного сказать невозможно: черепа сильно повреждены, и определить, были прижизненные травмы или нет, невозможно.

Единственное, о чем пока можно говорить уверенно: люди умерли примерно в одно время, и с их телами не церемонились.

«Просто сваливали в одну кучу. При этом вообще нет какого-то сопутствующего погребального инвентаря, – сообщил Марков. – Раскопки на некрополе Кыз-Аул продолжаются, и ученые надеются разгадать эту страшную загадку. Одно понятно, перед нами еще одна трагическая история, произошедшая в Крыму в раннем Средневековье».

Симферополь, Лиана Макоба

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