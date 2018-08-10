На полуостров с задержками: движение на автоподходе к Крымскому мосту будет ограничено

В августе на автоподходе к Крымскому мосту планируют семь раз перекрывать движение автотранспорта в сторону Керчи.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», запрет на движение будет вводиться на час со стороны Краснодарского края. Такие меры необходимы для монтажа металлоконструкций опор автоматизированной системы управления дорожным движением.

«Ограничения, предусматривающие перекрытие обеих полос в направлении Керчи, будут вводиться в часы, когда трасса наименее загружена, – с 03:00 до 04:00», – сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Черноморье».

Первый раз движение остановили минувшей ночью. Даты следующих ограничений: 11, 14, 15, 17, 21 и 23 августа.

Симферополь, Анастасия Зук

Симферополь. Другие новости 10.08.18

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