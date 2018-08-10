«Это сговор Орбана и Путина!» В Киеве потребовали применить войска против венгерских сепаратистов в Закарпатье

Будапешт попытается «откусить» у Украины Закарпатье и рассчитывает в этом на помощь России. Об этом заявил председатель украинской националистической организации «Просвита» Павел Мовчан. И потребовал немедленно ввести войска в регион.

Как уже сообщал «Новый День», отношение Киева и Будапешта значительно ухудшились в 2017 году: в сентябре Венгрия заявила, что будет блокировать все международные инициативы Киева. А в феврале 2018-го Будапешт наложил вето на проведение комиссии по обороне Украина – НАТО. Уже в марте разгорелся новый скандал: Киев собрался возобновить работу военной части в Закарпатской области в городе Берегово, в котором большинство населения – венгры. В мае Будапешт принял «Меморандум защиты закарпатских венгров» живущих на Украине, в ответ на скандальный закон «Об образовании», принятый Киевом. В Киеве заявили, что Венгрия претендует на часть «Незалежной».

«Попытка Венгрии присвоить Закарпатье является четким признаком сговора Путина и Орбана», – заявил Мовчан.

Он утверждает, что на этот раз Евросоюз не будет поддерживать Украину и поддержит отторжение Закарпатья в пользу Венгрии и Буковины в пользу Румынии.

«Российские деньги влияют на российскую политику в Европе. Если в Италии министр внутренних дел объявляет про то, что Крым – законно, так же они скажут, что и на Закарпатье все законно. И на Буковине все законно», – пророчествует Мовчан.

Его поддерживает бывший первый заместитель генерального прокурора Украины Николай Голомша:

«Официальный Будапешт продолжает демонстрировать благосклонность к политическому режиму Москвы и готовность сотрудничать с ним во всех сферах. Видится геостратегическая скоординированность действий Орбана с путинским режимом. Венгрия – это одна из тех стран, где мы подписывали Будапештский меморандум в 1994 году, и мы лишились не только своего ядерного статуса, а и соответствующих средств.

Существует вероятность использования в Закарпатье крымского сценария по лекалам псевдорефендумной истерии 2014 года путем использования пропутински настроенных высокопоставленных политиков Венгрии и реваншистского политикума Украины», – сказал Голомша.

«Именно поэтому мы требуем от Вас, пан президент, как главнокомандующего ВСУ, немедленно расположить в Закарпатье соответствующие военные подразделения для предотвращения агрессии Венгрии против Украины, – заявил Мовчан. – И второе – немедленно уволить главу Закарпатской ОГА Геннадия Москаля за явно коллаборационистскую политику, которую он ведет в области, и абсолютное отсутствие действий, направленных на защиту украинского государства».

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 10.08.18

Вторая натура: Украина, набрав кредиты, отказывается подчиняться рекомендациям МВФ. / На полуостров с задержками: движение на автоподходе к Крымскому мосту будет ограничено. / Закапывали живьем, сваливали в кучу: в Крыму обнаружили массовое захоронение. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»