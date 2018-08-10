Кадровые ротации: в Крыму назначен новый замминистра сельского хозяйства

Заместителем министра сельского хозяйства Крыма стала Маргарита Екимова.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ранее чиновница занимала должность начальника управления делопроизводства, контроля и аграрного образования министерства.

По словам министра сельского хозяйства РК Андрея Рюмшина, Екимова зарекомендовала себя, как ответственный и компетентный сотрудник. «Это специалист высокой квалификации, грамотный руководитель, добросовестный и порядочный человек», – охарактеризовал Рюмшин своего нового заместителя.

Отметим, Екимова работает в министерстве сельского хозяйства Крыма с апреля 2015 года.

Симферополь, Анастасия Зук

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