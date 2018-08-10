Крымский санаторий обзавелся сараем для сельхозмашин и спиртохранилищем

Совмин Крыма передал евпаторийскому санаторию «Прибой» движимое и недвижимое имущество бывшего совхоза-завода «Евпаторийский».

Теперь, в разгар курортного сезона, работающий санаторий вынужден заниматься оформлением для оперативного управления разнообразного имущества, чтобы завершить этот процесс до конца года.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в «наследство» здравнице достались

консервный цех, фрукто- и зернохранилище, крытый ток, столярная мастерская и сарай на 24 сельхозмашины, а также спиртохранилище и надворный туалет.

Совхоз-завод «Евпаторийский» достаточно часто попадал в сводки новостей. С 2006 года предприятие находится в процедуре банкротства. После неоднократных и безуспешных попыток привлечь инвесторов, в декабре 2014 года имущество, оставшееся на балансе предприятия, на праве хозяйственного ведения закрепили за ГУП «Крымский элеватор». В 2016 году объявили, что на территории совхоза (в селе Вересаево Сакского района) планируют создать агропромышленный парк «Вересаево» площадью 4 тысячи гектаров. Он назывался среди крупнейших крымских инвестпроектов.

С тех пор ничего не произошло, если не считать, что с предприятием хронически судился Пенсионный фонд, а в 2017 году после вмешательства прокуратуры совхоз-завод выплатил своим работникам 2,3 миллиона рублей долгов по заработной плате.

Зачем имущество предприятия отдали санаторию, в министерстве сельского хозяйства, в ведении которого находится предприятие, объяснить не могут. В санатории тоже еще не определились с тем, как будут использовать дареное имущество: заметив, что пятница – плохое время для бесед на эту тему, попросили неделю на раздумье.

Симферополь, Ольга Картошина

Симферополь. Другие новости 10.08.18

Пляжи Крыма оказались лучшими в России. / У берегов Турции задержали пловца, приплывшего из Крыма. / На борту самолета, летевшего в Крым, умер пассажир. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»