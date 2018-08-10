Концов не найти: таксисты, работающие в аэропорту Симферополя, тщательно засекретились

Таксисты, работающие в аэропорту Симферополя, взяли себе псевдонимы и ушли в «подполье».

Как передает корреспондент РИА «Новый День»,в средствах массовой информации появилось сообщение, что

На днях многие информагентсва сообщили, что уже второй перевозчик подключился к работе с диспетчерской службой такси аэропорта Симферополь. По информации пресс-службы аэропорта, официальными перевозчиками главного крымского авиаузла стали компании «Новое такси «Крым» и Green Taxi. Они подадут потенциальным пассажирам более полутысячи хороших новых машин.

Но, как оказалось, юридических лиц с такими названиями не существует – ни в Крыму, ни на территории РФ.

Правда, в Симферополе в феврале нынешнего года зарегистрировано ООО «Зеленое такси». Является ли оно одновременно «Green taxi», выяснить не удалось. Из-за скромного уставного капитала (10 тыс руб) русского зеленого трудно поверить, что он имеет сотни собственных машин, как говорилось в информации.

Не найдя в налоговых базах юридических лиц России «Нового такси «Крым», корреспондент «Нового Дня» обратился прямо к диспетчеру, принимающему от его имени заказы. Тот сообщил, что их компания называется «Свободное такси». Ситуация запуталась еще больше, поскольку и такого таксопарка в базе ЕГРЮЛ не оказалось.

Пресс-служба аэропорта, распространившая информацию о таксистах, подтвердила, что работающие здесь юридические лица имеют совсем другие названия. Но эти реальные названия, как и фамилии частных предпринимателей, составляют коммерческую тайну.

В министерстве транспорта Крыма «НД» пояснили, что разрешение на работу в качестве такси оформляется на каждый автомобиль отдельно. Номера машин, которым такие лицензии выданы, можно найти в реестре, выложенном на сайте минтранса. А уж к какой компании примкнет, под каким брендом будет работать хозяин (или наемный водитель) машины – его личное дело, за этим министерство не следит.

Получается, что за случающиеся время от времени неприятные происшествия ответственность будет нести только хозяин конкретной машины. Даже если пассажир, садясь в салон, сверит его номер со списком легальных таксистов. Таинственный глава транспортной фирмы формально ни за что не отвечает – он просто предоставляет услуги диспетчера. Тем более что диспетчер вообще может сидеть в другом городе: в Симферополе при вызове такси один диспетчер отзывается из Краснодара, а другой – даже из Херсона (это выяснилось, когда он категорически требовал название улицы, хотя пассажир доступно, как ему казалось, объяснял: стоим возле 40-й школы, рядом со спорткомплексом «Динамо»).

По городу частник, работающий «через фирму», отдает «крыше» с каждого заказа 30 руб. При том, что перевезя пассажира из микрорайона Пневматика в центр города, например, он получит с него 170 руб. Сейчас за машину из аэропорта до центра города (примерно 15 км) берут 500 руб, до Алушты – около 1 тыс 600, Судака – 2 тыс 300.

Понятно, что «диспетчерская доля» на таких маршрутах будет выше. А фамилий реальных получателей доходов ни пассажир, ни любопытная общественность не узнают – их тщательно засекретили.

Симферополь, Ольга Картошина

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