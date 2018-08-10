Пляжи Крыма оказались лучшими в России

Ялта и Феодосия возглавили рейтинг городов России с самыми лучшими пляжами.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», первые места в списке заняли Массандровский пляж и «Золотой пляж». Рейтинг составило аналитическое агентство «ТурСтат», основываясь на данных исследования рынка пляжного отдыха. Оценивали пляжи по чистоте морской воды, наличию всех удобств и спасателей.

Как сообщили в министерстве курортов и туризма Крыма со ссылкой на ивент-директора Массандровского пляжа Эвелину Андриясову, туристам предлагают большую событийную программу, не ограничивая их только в пляжном отдыхе. Популярность пляжа объясняют не только постоянными развлекательными мероприятиями, но и его развитой инфраструктурой.

По словам директора «Золотого пляжа» Валерия Назаренко, комфортность отдыха на территории пляжа в Феодосии обеспечивают 140 человек. Среди персонала есть не только матросы-спасатели и медработники, но и даже садовники.

В десятку лучших пляжных территорий в России, по версии агентства, также вошли пляж в Джемете (Анапа), Суджукская коса (Цемесская бухта, Новороссийск), пляж «Имеретинский» (Сочи), Куршская коса (Лесной, Калининградская область), Долгая коса (Должанская, Ейский район, Краснодарский край), «Шаморовский пляж» (Лазурная бухта, Владивосток), «Посольский сор» (Байкал) и пляж «Янтарный» (Калининградская область).

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 10.08.18

У берегов Турции задержали пловца, приплывшего из Крыма. / На борту самолета, летевшего в Крым, умер пассажир. / США: Украина обречена на финансовый хаос. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»