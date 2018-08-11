Один дома: экс-премьер Крыма и близкий друг Кучмы подвергся жёсткой экспроприации в Симферополе

В Симферополе ограбили и сильно избили бывшего премьер-министра Крыма Анатолия Франчука.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», около двух часов ночи в частное домовладение 83-летнего Франчука, когда тот уже спал, ворвалась группа бандитов.

Пробрались злоумышленники через окно. Мужчины связали и долго били по голове бывшего чиновника, сообщают СМИ со ссылкой на самого Франчука. После его усыпили, прижав к лицу смоченную в неизвестном растворе тряпку.

По словам пострадавшего, его держали три молодых человека, но сколько именно было налетчиков Франчук указать не смог. Он подчеркивает, что грабители между собой практически не общались и лишь единожды пояснили ему причину происходящего: им самим нужны и деньги, и хороший отдых.

Налетчики вскрыли три сейфа, сорвав неплохой «куш» – около миллиона рублей, 137 тысяч долларов и много золотых украшений, принадлежавших якобы покойной жене хозяина домовладения.

Связанный и избитый пенсионер во время налета находился дома один, а когда пришел в сознание стал звать на помощь, однако соседи не услышали его крики. Утром беспомощного Франчука обнаружил его личный водитель.

Потерпевший обратился за медицинской помощью в больницу и написал заявление в полицию.

Напомним, Анатолий Франчук дважды возглавлял правительство Крыма: 1994-1996 и 1997-1998 годах.

29 сентября 1994 года крымский парламент под давлением Киева лишил всех полномочий избранного народом первого президента Крыма Юрия Мешкова и упразднил институт президентства, сделав главой республики премьер-министра. Спустя неделю Верховная Рада утвердила избрание на данный пост Анатолия Франчука. Тогда СМИ сообщали, что он является близким другом недавно избранного президента Леонида Кучмы, который «танками подавил сопротивление полуострова жесткой украинизации».

По версии издания day.kyiv.ua, к моменту второй отставки Франчука с поста премьер-министра «ситуация в экономике Крыма перешла критическую черту». В мае 1998 года Франчука на посту председателя Совмина республики сменил бежавший в Киев от Русской весны Сергей Куницын.

Ограбленный Форманчук. Фото: скрин видео kianews24.ru

Симферополь, Анастасия Зук

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