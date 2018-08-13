ДНР: радикалы готовятся «отщипнуть» кусок «Незалежной» для Польши или Венгрии

Разведка ДНР доложила о планах радикалов, воюющих на юго-востоке Украины.

По словам руководителя пресс-службы оперативного командования ДНР Даниила Безсонова, разгулявшиеся националисты перестают подчиняться Киеву, а усиление давления может привести к усугублению ситуации.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», из-за разоружения нацбатов боевики начали продавать оружие и вывозить его из зоны конфликта вглубь страны. Не брезгуют украинцы продавать оружие и второй стороне конфликта:

«С нами связались представители одного из националистических формирований, занимающего позиции на передовой в зоне «ООС», с предложением приобрести автоматический миномет 2Б9 «Василек» калибром 82-мм. После переговоров, данное вооружение нами было куплено», – рассказал представитель ДНР и добавил, что этот миномет радикалы отобрали у бойцов ВСУ.

Однако оружейная распродажа – это еще не все: боевики требуют от командования нацбатов создать свою республику. «Из-за повсеместных притеснений неподконтрольных командованию «ООС» украинских нацбатов и тотального их разоружения, из уст боевиков все чаще звучат высказывания о необходимости создания своей «народной республики» на территории западных регионов с последующим отделением от Украины и вхождением в состав Польши или Венгрии», – заявил Безсонов.

«Украина – заложница националистов: какой бы путь она не выбрала, в любом случае ее государственность пострадает», – заключил Безсонов.

Донецк, Анастасия Зук

Донецк. Другие новости 13.08.18

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