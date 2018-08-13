«Крым не стоит Европы»: украинский центр РАН возглавляет враг «российской пропаганды» и консультант Меркель по санкциям

Руководитель Центра украинских исследований Института Европы Российской академии наук и советник в фонде Михаила Горбачева Виктор Мироненко в эфире украинского телеканала «112.ua» рассказал о своем неприятии политики Кремля по отношению к Украине, а также о консультационной помощи иностранным государствам, которые вводят санкции против РФ.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Мироненко утверждает, что порядка 90% жителей России, по его мнению, получают необъективную информацию о происходящем на Украине из-за «российской пропаганды».

«Это действительно очень опасная, вредная и гадкая вещь. По одной простой причине. Политика может измениться в один прекрасный день, ситуация может поменяться – и я уверен, что она когда-то изменится. Изменятся политики, придут другие люди, все начнет меняться, но след вранья, тотального и жуткого, которым, увы, сейчас занимаются многие российские журналисты, останется. Останется в душах людей», – заявил Мироненко, добавив, что «российская пропаганда» носит «патологический» характер, из-за нее он не смотрит телевидение.

Мироненко посетовал, что его посвященные Украине исследования не интересуют администрацию президента РФ. В отличие от представителей других стран, которые известны своей враждебной политикой по отношению к России.

«Я был удивлен и огорчен тем, что пусть даже тот скромный объем информации, который имеется у нас в центре, совершенно не нужен власти. Ко мне в Центр украинских исследований Института Европы приходили за консультациями британцы, немцы в течение 2013-2018 годов – чуть ли ни ежемесячно приходили, интересовались нашими исследованиями. Брали их, изучали. И, кстати, я очень высоко ценю позицию Ангелы Меркель, и даже имею нахальство думать о том, что и моя скромная роль в той позиции, которую она и Германия занимает, есть», – заявил руководитель Центра украинских исследований РАН.

Кроме того, Мироненко возмущает и ситуация с Крымом: историк считает «неправильным» воссоединение региона с Россией.

«На тот момент любой самый честный референдум, под самым жестким контролем, да и «без дул автоматов», он бы дал примерно такие же результаты. Но нельзя только на это обращать внимания. Ведь есть еще как минимум восемь-девять вопросов. А стоит ли Крым отношений России и Украины? А стоит ли Крым решения по нему всей Европы? А стоит ли Крым новой мировой, ядерной войны?», – рассуждает бывший руководитель комсомола Украины.

Примечательны и откровения Мироненко насчет отношений Москвы и Киева. Историк уверен, что именно Украина «несет большую ответственность за Россию», как «Великобритания за США». Кроме того, по его словам, Россия традиционно с давних времен получает «интеллектуальный приток» из Украины.

«Младший брат, конечно, Россия, вне всяких сомнений. Это я говорю как историк. Совершенно откровенно, я в этом абсолютно уверен. Вспомните Ключевского, он говорил о том, что Россия – страна, которая «колонизуется», это страна, которая формировалась птичьими перелетами. Что происходило? Из этого ядра, а ядро представляли Киев, Чернигов, Переславль, Среднее Поднепровье, постепенно шло расширение, люди уходили», – рассуждает ученый Российской академии наук.

Киев, Леонид Маковецкий

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