В Крыму автомобиль сорвался с обрыва, есть жертвы

Смертельное ДТП произошло на горной дороге Приветное – Белогорск.

«Водитель автомобиля «Jeep» допустил выезд за пределы проезжей части, автомобиль упал с обрыва. Три человека погибли, еще два получили телесные повреждения», – сообщили в пресс-службе МВД Крыма.

Как передает корреспондент» РИА «Новый День», в настоящее время на месте аварии работают сотрудники ГИБДД и МЧС, обстоятельства дорожного происшествия выясняются.

Приветное, Анастасия Зук

Приветное. Другие новости 13.08.18

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