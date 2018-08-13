Житель Севастополя заплатил 350 тысяч рублей за то, что проводил даму

Жительница Севастополя украла с банковской карты нового знакомого 350 тысяч рублей.

Как передает корреспондент» РИА «Новый День», 40-летний севастополец отдыхал в одном из ночных клубов города и познакомился с 35 летней местной жительницей. После распития алкогольных напитков мужчина предложил новой знакомой вызвать такси и отвезти ее домой. В пути мужчина уснул. Его спутница незаметно похитила у него платежную карту и попросила таксиста остановиться, после чего скрылась.

Дама без проблем обналичила банковскую карту, так как пин-код она подсмотрела, когда мужчина расплачивался картой в клубе.

Злоумышленницу задержали. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, сообщили в пресс-службе МВД Севастополя.

Севастополь, Анастасия Зук

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