Севастопольские дорожники «вытянули» из городского бюджета 100 тысяч рублей

Севастопольских дорожников оштрафовали за «незначительную ямку».

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Севастопольского городского суда, опасные выбоины и просадки были выявлены в поселке Любимовка напротив дома отдыха «Любоморье» во время инспекции дорожного полотна сотрудниками ГИБДД.

ГБУ «Севастопольский Автодор» было выадно предписание привести дорогу в порядок, но нарушения не были устранены и после повторной проверки.

Мировой судья оштрафовал ГБУ «Севастопольский Автодор» на 100 тысяч рублей, дорожники попытались оспорить это решение, ссылаясь на малозначительность правонарушения. Но при этом заявили, что восстановить дорожное покрытие можно только в ходе капитального ремонта, который не относится к компетенции ГБУ.

«Севастопольский городской суд оставил постановление без изменений, разъяснив, что данное нарушение создаёт угрозу безопасности дорожного движения, то есть оно не может быть признано малозначительным. Кроме того, возможность восстановления дороги путём капитального ремонта не снимает с ГБУ «Севастопольский Автодор» возложенной на него обязанности по ремонту, эксплуатации и содержанию автомобильных дорог», – пояснили в суде.

Поскольку оштрафованное учреждение является бюджетным, платить штраф придется из городской казны.

Севастополь, Илья Пелехов

Севастополь. Другие новости 13.08.18

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