Июльский «синдром»: в разгар сезона в Ялте упали цены на жилье

В Ялте повторяется прошлогодний сценарий, когда в середине лета начинают дешеветь съемные квадратные метры.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в июле цены на аренду квартир в курортной столице Крыма потеряли 5% по отношению к предыдущему месяцу и 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По данным аналитиков портала недвижимости «Домофонд», одкокомнатную квартиру в среднем предлагали за 22 тысячи 901 рубль, двухкомнатную – за 36 тысяч 362 рубля.

Напомним, что в июле 2017-го стоимость арендного жилья в Ялте также внезапно начала снижаться – сразу -7% к июню. Затяжное падение цен продлилось до конца года.

При этом продаваемые квадратные метры понемногу дорожают: +2% к прошлому месяцу и +1% к июлю 2017-го. «Однушку» можно было приобрести за 4 миллиона 525 тысяч 457 рублей. «Двушку» – за 7 миллионов 674 тысячи 216 рублей.

В Севастополе стоимость аренды не изменилась по сравнению с предыдущим месяцем: 21 тысяча 274 рубля и 28 тысяч 817 рублей соответственно. А вот продажа также в плюсе. Неуверенный однопроцентный рост к июню, но при этом целых 7% «выигрыша» по сравнению с аналогичным периодом прошлого года: 3 миллиона 348 тысяч 627 рублей за однокомнатную квартиру и 4 миллиона 928 тысяч 224 рубля за двухкомнатную.

Симферополь вновь поддержал общую тенденцию. По сравнению с июлем прошлого года продаваемые квадратные метры подорожали на 5%. Правда, в этом году цены держаться на одном уровне третий месяц подряд: 2 миллиона 728 тысяч 888 рублей и 3 миллиона 717 тысяч 170 рублей соттветственно.

Сезонный ценник на арендуемые квадратные метры продолжает снижаться (-1% к прошлому месяцу и к июлю 2017-го). «Однушку» можно было снять за 21 тысячу 867 рублей, «двушку» – за 28 тысяч 886 рублей.

Ялта, Галия Шакирова

Ялта. Другие новости 13.08.18

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