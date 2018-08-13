Саакашвили пугает Порошенко уголовными делами, заведенными в США

Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что на президента Украины Петра Порошенко заведены уголовные дела в США.

Как передает корреспондент» РИА «Новый День», Саакашвили уверяет, что не считает Порошенко личным врагом. По его словам, лидер «Незалежной» – «это мелкий бессарабский барыга или нечестный торговец». Он подчеркивает, под управлением «торговца» Украина попросту может распасться. «Если Порошенко нужно будет слить часть территории для победы на выборах, он это сделает. Он закроет глаза на преступление. А если ему самому придется совершить преступление, он это сделает. Порошенко не труслив. Он в своей мерзости остается смелым», – цитирует «Страна.ua» Саакашвили.

Он отметил: если после выборов Порошенко не удастся сохранить свой пост, то его ждет тюрьма. «Как только он перестанет быть президентом, его не примет ни одна из стран или выдаст его моментально. В Америке его могут посадить, как Лазаренко (осужденный в США экс-премьер Украины Павел Лазаренко – прим. НД), потому что ФБР завело на него папку дел», – рассказал политик и добавил, что уголовные, якобы, связаны связанные с офшорными счетами лидера Украины.

Отметим, Саакашвили в настоящее время находится в Амстердаме и сетует на то, что сам ощущает себя за решеткой. «Ощущение тюрьмы. Я недавно летал в Америку. И когда сюда возвращаешься, тебя охватывает чувство клаустрофобии – все настолько мелкое и маленькое», – заключил политик.

Амстердам, Анастасия Зук

Амстердам. Другие новости 13.08.18

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