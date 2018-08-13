Между Гавелом и Милошевичем: распад Украины будет «полубархатным»

Бывший депутат Верховной Рады, оппозиционный политик Василий Волга не сомневается в окончательной победе Новороссии и уверенно предрекает развал Украины.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в своих прогнозах экс-нардеп, кроме личного богатого украинского политического опыта, опирается на исследование американского социолога и политолога Сэмюэла Хантингтона о расколе «Незалежной», сделанное еще в 90-х годах, и называет его главные выводы абсолютно тождественными современной реальности.

«Хантингтон пишет: то, что Украину ждет раскол – это совершенно без сомнения. Мало того, он говорит о том, что этот раскол будет более кровавый, чем в Чехословакии, но менее кровавый, нежели в Югославии. И он говорит о том, что это должно занять около двух десятилетий, с 1995 года. То есть, мы уже практически подошли к этому вопросу», – рассказал Волга в интервью Youtube-каналу «News Front», намекая, что «лед тронулся» в 2014 году.

Предполагается, что главная так называемая «линия цивилизационного разлома» пройдет в районе Ровенской и Житомирской областей: «Так как культурные корни, цивилизационные основы – все вместе является совершенно несовместимым», – пояснил Волга.

Эксперт, ссылаясь на исследования Хантингтона, утверждает, что жители «Незалежной» в будущем пересмотрят свое отношение к России, так как она им все же бесконечно ближе по духу нежели Запад.

«Несмотря на атаку, которая была направлена на Советский Союз и впоследствии на Украину так называемыми западными ценностями, одно время народ Украины будет этим «болеть», но в конечном итоге они неизбежно, даже через кровь, будут возвращаться на свою цивилизационную основу», – заключил политик.

Напомним, накануне кровавого распада Союзную республику Югославию возглавлял Слободан Милошевич, с 1997 по 2000 годы. Развал страны сопровождался практически десятилетним периодом межнациональных конфликтов, жертвами которого стали десятки тысяч жителей бывшей Югославии. Милошевич был обвинен Западом в совершении военных преступлений, в 2002 году стартовал судебный процесс, но в 2006 году бывший президент умер в тюрьме Гаагского трибунала.

Другое распавшееся государство – Чехословакию, с 1989 по 1992 годы возглавлял Вацлав Гавел. В конце 1989 года от руководства страной отстранили коммунистическую партию, затем, в 1993 году, последовал так называемый бескровный «бархатный развод» – распад государства на Чехию и Словакию.

Киев, Леонид Маковецкий

Киев. Другие новости 13.08.18

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