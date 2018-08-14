Украинские политики считают своих сограждан рабами

Граждане Украины живут хуже рабов. Об этом заявила лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко.

«В украинских селах сейчас начали принимать яблоки с приусадебных участков и садов. Цена феноменальная: 30-40 копеек за килограмм. Рабы в Древнем Египте, во времена Тутанхамона, имели большие заработки. Иначе как издевательством над людьми это не назвать, – возмутилась Тимошенко. – И пока подобное отношение к собственным гражданам будет продолжаться, люди из страны ринутся в лучшие края, вопреки тревожному беспокойству» правительства».

Она добавила: украинцы, работающие в Польше, за три месяца прислали на родину 800 миллионов долларов:

«Почти миллиард! В большой степени это как раз и есть тот «экономический фактор», что помогает нашим гражданам здесь выживать, вопреки 145-ти «реформам» родной власти».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», с рабами сравнивает украинцев и экс-президент «Незалежной» Виктор Ющенко. Правда, его возмутило не бедственное положение сограждан, а позиция властей в конфликте с Россией и Донбассом.

«С войны всегда ведут два пути. Есть путь победы, а есть путь капитуляции, третьего не дано. Мир наступает и после первого пути, и после второго. Только это мир оккупации, когда у вас нет своей Родины, своей страны, народа, – заявил Ющенко. – Вы смешны. Вы несимметричные, неадекватны. Вы что-то делаете не так… В таком состоянии нет плана победы. Потому что вы ведете себя не как народ, который требует победы. Вы уже рабы».

Отметим, и Тимошенко, и Ющенко собираются составить конкуренцию действующему президенту Украины Петру Порошенко на выборах в 2019 году.

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 14.08.18

Во Львове сняли запрет на русский язык. / Слишком грязно: вице-мэра Симферополя отправили в отставку. / Между Гавелом и Милошевичем: распад Украины будет «полубархатным». Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»