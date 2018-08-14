В Крыму ФСБ «выловила» более 700 килограммов нелегальной камбалы и кефали

Крымские пограничники обнаружили в Черноморском склад с рыбой без документов.

Как передает корреспондент» РИА «Новый День», крымское рыбопромысловое предприятие арендовало в поселке Черноморское склад с холодильниками, в ходе проверки которого пограничники обнаружили свыше 120 особей камбалы-калкан и порядка 450 килограммов кефали, подготовленных к реализации без соответствующего ветеринарного контроля. Общая масса «находки» превысила 700 килограммов.

По предварительной оценке сумма нанесенного ущерба составила порядка 220 тысяч рублей.

Владелец улова будет привлечен к административной ответственности за нарушение требований «О безопасности и качестве пищевых продуктов», «О ветеринарии», «Об утверждении ветеринарных правил организации ветеринарных сопроводительных документов, порядка оформления ветеринарных сопроводительных документов в электронной форме и бумажных носителях». Нарушителю грозит крупный штраф, сообщили в пресс-службе пограничного управления ФСБ Крыма.

Черноморское, Анастасия Зук

Черноморское. Другие новости 14.08.18

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