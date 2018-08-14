На канатной дороге в Ялте погиб рабочий

На канатной дороге «Мисхор – Ай-Петри» погиб человек.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел в мае во время осмотра слесарем-ремонтником опоры канатной дороги. Расследованием смерти рабочего занималась комиссия, созданная Службой по экологическому и технологическому надзору Крыма (Крымтехнадзор).

«При осмотре опоры №2 он нарушил инструкцию, перелез через ограждение, и роликами, на которых на траверсе держится вагон канатной дороги, его ударило в голову», – рассказали корреспонденту РИА «Новый День» в Крымтехнадзоре.

Изучив техническую документацию, записи видеокамер, опросив очевидцев и осмотрев место происшествия, члены комиссии пришли к выводу, что ремонтник нарушил инструкции при работе на высоте. На нем не было каски, осмотр проводился без страховочной системы: из-за того, что ремонтник не был закреплен, после удара последовало падение с высоты.

«Пострадавший не убедился в безопасности своих действий при проведении осмотра механического оборудования», – сообщили в Крымтехнадзоре.

Ялта, Леонид Маковецкий

Ялта. Другие новости 14.08.18

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