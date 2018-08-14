Кому море дешево? В России определили самые доступные направления для отдыха в сентябре

Крым сохранил лидерство среди самых дешевых морских курортов на бархатный сезон.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Ассоциация туроператоров России составила очередной рейтинг пляжных пакетных туров. Анализировались предложения недельного отдыха на двоих с вылетом из Москвы 1 сентября.

Для любителей заграничных путешествий самый дешевый отдых предоставляет Турция: в отеле категории «3 звезды» можно найти вариант с питанием «все включено» менее чем за 40 тысяч рублей.

Греция чуть дороже: минимальные цены с вылетом 1 сентября сохранились на том же уровне, что и на туры с вылетом 18 августа. Самый дешевый недельный тур в Грецию на двоих без питания стоит около 40 тысяч 200 рублей.

В Болгария стоимость 7 ночей в отеле «2 звезды» с завтраками начинается от 43 тысяч. Можно рассчитывать и на «горящий» тур за 28 тысяч рублей, но категория размещения будет еще ниже.

Четвертое место среди самых дешевых заграничных туров занимает Кипр: 47 тысяч на двоих, правда, в апартаментах без питания. Аналогичные туры с вылетом в середине августа стоили на 9 тысяч дороже.

В общем рейтинге АТОР самых доступных для россиян морских курортов Турция, Греция, Болгария и Кипр занимают соответственно 4, 5, 6 и 7 места.

На третьем месте Анапа: цены на начало сентября по сравнению с аналогичными турами середины августа снизились на 12%, и неделю отдыха на двоих в бархатный сезон можно купить за 35 тысяч 188 рублей (мини-отель категории 2 звезды, без питания).

Большой Сочи подешевел на 13%: неделя в гостевом доме в Адлере без питания обойдется 32 тысячи 900 рублей.

«Стартовые цены на недельные пакетные туры Крым остались примерно на том же уровне, что и в прошлом замере, незначительно снизившись – и все равно по уровню минимальных цен на турпакеты Крым на 1 сентября – впереди всех остальных направлений», – отмечает «Вестник АТОР».

Сегодня самый дешевый пакетный пляжный тур в Крым с вылетом 1 сентября можно приобрести менее чем за 27 тысяч рублей (пансионат в Коктебеле, без питания).

Симферополь, Лиана Макоба

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