Опасный маршрут: туристы хотели посмотреть достопримечательности Крыма, а оказались в больнице

Знакомство с достопримечательностями Крыма завершилось для туристов посещением больницы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на мысе Меганом, на одном из автомобильных туристических маршрутов со стороны бухты «Бугас» произошло ДТП.

«Водитель автомобиля «ГАЗ-69» допустил опрокидывание транспортного средства. В результате ДТП пострадали 3 человека. Посредством носилок все пострадавшие с травмами различной тяжести были транспортированы с места происшествия и переданы медицинским сотрудникам», – сообщили в пресс-службе министерства чрезвычайных ситуации Крыма.

Помощь пострадавшим оказали сотрудники Судакского аварийно-спасательного отряда «Крым-Спас».

«Это был один из предлагаемых туристам экстремальных туров. Люди, которые садились в это авто, понимали, что это не будет легкой прогулкой», – пояснили корреспонденту РИА «Новый День» в пресс-службе МЧС Крыма.

Судак, Леонид Маковецкий

Судак. Другие новости 14.08.18

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