В Севастополе нашли останки судна, затонувшего в XIX веке

В Севастополе в районе устья реки Бельбек обнаружили затонувшее судно.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», находка была сделана экспедицией Центра морских исследований и технологий Севастопольского государственного университета (СГУ) и Института востоковедении РАН.

«Мы обнаружили крупное железное судно на глубине 11-13 метров. Оно клепаное, что позволяет отнести его к концу XIX века – началу XX века и предположить, что судно торговое. Однако нам еще предстоит точно установить его назначение и причины гибели», – рассказал научный руководитель экспедиции, старший научный сотрудник Института востоковедения РАН, ведущий научный сотрудник СГУ Виктор Лебединский.

Находка была сделана при помощи гидролокатора. По данным участников экспедиции, длина судна составляет 200 метров, его борта сильно разрушены. Пока ученые предполагают, что кораблекрушение, скорее всего, произошло в конце XIX века.

Севастополь, Леонид Маковецкий

Севастополь. Другие новости 14.08.18

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