Больные фантазии: украинцы обрушили на итальянцев Крымский мост

На Украине обрадовались трагедии в итальянской Генуе и попытались выдать обрушившееся сооружение за Крымский мост.

Как передает корреспондент» РИА «Новый День», украинская блогосфера отозвалась радостными возгласами, распространяя новость о рухнувшем в Италии мосте. Некоторые даже предлагают устроить праздник «рухнувшего моста».

Напомним, трагедия в Генуе произошла сегодня. По последним данным в результате обрушения моста погибли 22 человека.

Жители Крыма призывают представителей мирового сообщества не обращать внимания на беснующихся украинцев и сочувствуют пострадавшим: «Крымский мост стоит и будет стоять. Невзирая на украинский радостный рев, мы скорбим вместе с Италией».

Киев, Анастасия Зук

Киев. Другие новости 14.08.18

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