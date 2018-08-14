Украинская мошенница оформляла в Крыму кредиты по украденному паспорту

Жительницу Украины подозревают в мошенничестве с кредитами в Крыму.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 38-летняя женщина украла паспорт у своей знакомой, вместе с которой арендовала квартиру в Евпатории, и вклеила в документ свою фотографию. После чего приехала в Симферополь и оформила кредиты.

«В дежурную часть полиции Симферополя поступило два аналогичных заявления от руководства микрофинансовых организаций о мошенничестве со стороны заемщика. Заявители сообщили, что неизвестная женщина мошенническим путем оформила кредит, тем самым незаконно завладела денежными средствами общей суммой около 20 тысяч рублей», – сообщили в пресс-службе главка МВД по Крыму.

Женщина призналась в совершении преступления после того, как ее задержали. Ранее она уже была судима. В МВД возбудили уголовные дела по статьям «мошенничество», «похищение паспорта» и «подделка документов», жительницу Украины поместили в следственный изолятор. В случае, если ее будет доказана в суде, женщине грозит до двух лет лишения свободы.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 14.08.18

Больные фантазии: украинцы обрушили на итальянцев Крымский мост. / В Севастополе нашли останки судна, затонувшего в XIX веке. / Опасный маршрут: туристы хотели посмотреть достопримечательности Крыма, а оказались в больнице. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»