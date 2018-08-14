«С Россией нужно было расправиться раньше!» Сестра Сенцова ударилась в геополитику

Олег Сенцов не нашёл бы офис «Единой России» в майданном Крыму, но зато легко смог бы осуществить свою давнюю мечту – подрыв памятника Ленину в столице оккупированной украинскими националистами АРК. Однако невнятные действия Запада в отношении России после грузино-осетинского конфликта 2008-го, а ещё раньше – молдо-приднестровского 1992 года, довели дело до Русской весны на полуострове и сорвали замысел начинающего режиссёра.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», о глубоких исторических причинах ареста двоюродного брата, а также утраты Крыма Украиной, поведала телезрителям в Киеве сестра осуждённого за терроризм Олега Сенцова Наталья Каплан.

«Как вы думаете – почему появилась возможность такая у России аннексировать Крым? Можно было бы защищаться в Крыму и нужно ли было это делать?», – спросила ведущая у Каплан, уточнив, был ли какой-то другой способ, кроме вооружённого.

«Вообще, путь был на самом деле другой. Нужно было с Россией расправляться ещё во времена Грузии, а то и Молдовы, со времён приднестровского конфликта. Ну не первый раз Россия такое творит! Санкции нужно было вводить раньше и реагировать мировой общественности нужно было гораздо раньше! Если бы это было, я уверена, что и Крыма бы не было.. Не посмел бы (Путин) просто!», – резюмировала бывшая москвичка, а с недавних пор – киевская журналистка.

При этом, Каплан не задумываясь называет причину, по которой подавляющее большинство крымчан приветствовало появление «вежливых людей» на полуострове: «Пропаганда, пропаганда и ещё раз пропаганда!».

Напоследок, посетовав, что «Россия не отдаст полуостров просто так», Каплан, тем не менее, пообещала ведущей, что «Крым обязательно вернётся», и отвела на всё про всё «десять лет», не уточнив при этом, каким образом удастся «распропагандировать» крымчан.

Крым. Другие новости 14.08.18

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