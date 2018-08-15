В Крыму перестали обслуживать карты Visa и MasterCard

В Крыму прекратили обслуживание карт международных платежных систем Visa и MasterCard.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Visa и MasterCard объявили о сворачивании своей работы на полуострове декабре 2014 года из-за санкций, запрещающих американским компаниям предоставлять услуги крымским организациям.

Тем не менее, Генбанк продолжил выдавать карты из запасов, сделанных до введения санкций. Но с 14 августа 2018 года банк полностью перешел на российскую карту «Мир», заявив, что карты международных систем больше обслуживать не будут. Те, кто не успел обменять свой «пластик», столкнулись с тем, что их карты заблокированы.

Однако туристам беспокоится не стоит: для держателей Visa и MasterCard сторонних финансовых организаций ничего не изменилось – карты можно обналичивать в крымских банкоматах на прежних условиях, сообщили РИА «Новый День» в банке.

Симферополь, Лиана Макоба

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