На крымском побережье погибли две юных туристки

За минувшие сутки в Крыму утонула трехлетняя девочка, еще один ребенок умер сразу после купания в море.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», малолетняя туристка из Белоруссии захлебнулась накануне в поселке Приморский под Феодосией. Где находились в это время взрослые, не уточняется. «В настоящее время проводится расследование», – сообщают в МЧС Крыма.

Еще один смертельный случай зафиксирован в Алуште на пляже пансионата «Дружба». 13-летняя жительница Краснодара, приехавшая на отдых вместе с матерью, после купания в море потеряла сознание. Прибывшие на место медики констатировали смерть. Правоохранители расследуют причины происшествия.

Симферополь, Оксана Мурзина

Симферополь. Другие новости 15.08.18

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