Группа туристов в Крыму попала в больницу после посещения монастыря

В Крыму госпитализировали группу туристов. Диагноз: пищевое отравление.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», медики забрали в больницу 8 человек с территории Свято-Никольского мужского монастыря (Бахчисарайский район).

Некоторые туристы предположили, что отравились грибами, так как в монастыре их накормили грибным супом. Однако наместник монастыря иеромонах Варнава утверждает, что причиной отравления могла стать пища, которую ели туристы до этого. Варнава подчеркивает, что он также ел грибной суп, но никакого недомогания после этого не ощутил.

«Люди всю неделю ездили по горам, ели шурпу и плов, выпивали. Накануне до четырех часов утра сидели. Не каждый организм такое выдержит. У них началась рвота, также они чувствовали слабость. Я решил вызвать «скорую», потому что мало ли, что они до этого покупали и ели», – рассказал корреспонденту РИА «Новый День» наместник монастыря.

По его словам, пяти туристам уже сделали промывание желудка и выписали. Еще трое ждут выписки. Варнава утверждает, что после ЧП к монастырю нет претензий ни со стороны туристов, ни со стороны надзорных служб.

Бахчисарайский район, Леонид Маковецкий

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