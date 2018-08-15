Эксперт: На Украине калечат детей ради ненависти к России

В украинских патриотических лагерях детей из разных стран учат обращаться с оружием и ненавидеть Россию. Как передает корреспондент РИА «Новый День», накануне в городе Скадовск, расположенном в часе езды от границы с Крымом, стартовала акция «Наследники свободных».

По словам президента Украины Петра Порошенко, вручив школьникам оружие, юных жителей «Незалежной» учат быть патриотами « в условиях гибридной войны с Россией».

В Крыму подобное «патриотическое» воспитание считают насилием, за которое рано или поздно придется платить киевскому режиму. По мнению крымского политолога Андрея Никифорова, нацистские детские лагеря – это логическое завершение смысла существования Украины, так как другой цели у данного государства, кроме как быть «антироссией», не существует. «Так было всегда. Просто сейчас это достигло «абсолюта». Самое страшное в этом режиме то, что они калечат человеческие души и начинают это делать буквально с раннего детства. Хорошо было бы, чтобы они за это ответили по всей строгости закона, потому что это духовное растление. Они не воспитывают детей в патриотическом духе, они выращивают детей в постоянной ненависти, которая становится главным чувством и передается следующим поколениям. Они учат этих детей ненавидеть москалей, и это их единственный смысл», – рассказал РИА «Новый День» Никифоров.

Отметим, аналогичные лагеря работают не только в приграничных с полуостровом районах, но и по всей территории «Незалежной». Зачастую руководство подобных учреждений даже не скрывает, что детей учат убивать русских и готовят к войне с Россией. Инструкторами в «лагерях будущих смертников» становятся бывшие боевики антитеррористической операции, проводимой Киевом против населения Донбасса.

Скадовск, Анастасия Зук

Скадовск. Другие новости 15.08.18

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