У Крымского моста появилась неожиданная функция

Крымский мост превратился в защитный «бастион» для хамсы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», дорожные и пролетные конструкции транспортного перехода через Керченский пролив стали укрытием для мальков хамсы, за которыми охотятся птицы, дельфины и стаи луфаря.

«Молодь хамсы мигрирует из Азовского моря в Черное и обратно каждый год. Опоры Крымского моста привлекают стаи молоди, где она в тени прячется от хищников, в первую очередь – чаек и бакланов. Мост здесь выполняет своего рода защитную функцию, пусть и в локальных масштабах», – рассказал руководитель управления океанографии и природоохранных исследований Азовского научно-исследовательского института рыбного хозяйства (АзНИИРХ) Тимофей Барабашин.

Специалисты АзНИИРХ, наблюдающие за состоянием ихтиофауны и млекопитающих в Керченском проливе, не фиксирует никаких нарушений в морской среде. Вблизи Крымского моста на протяжении весенне-летнего периода постоянно замечали дельфинов – до 600, в разные дни наблюдений. Это, по мнению специалистов, свидетельствуют о том, что сооружение не наносит вреда экологии.

«Свайные составляющие Крымского моста служат привлекательной кормовой базой для косяков рыб, которые, в свою очередь, притягивают большое количество млекопитающих», – сообщила ведущий инженер по охране окружающей среды ФКУ Упрдор «Тамань» Оксана Фурсова.

Керчь, Леонид Маковецкий

Керчь. Другие новости 15.08.18

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