В севастопольском лицее 6-летний ребенок сломал позвоночник

В Севастополе 6-летний ребенок получил компрессионный перелом позвонка.

Как рассказали РИА «Новый День» в пресс-службе севастопольского управления СК РФ, инцидент произошел на территории детской площадки «Севастопольского политехнического лицея». Воспитанник, оставшись без присмотра, залез на демонтированную лестницу, которая была прислонена к забору на неогороженной территории напротив игровой зоны, и упал вместе с ней. В результате мальчик получил травму, за которую теперь ответит руководство образовательного учреждения.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления по части 1 статьи 293 Уголовного кодекса РФ (халатность).

«Происшествие стало результатом ненадлежащего исполнения должностными лицами своих обязанностей по присмотру за воспитанниками, по организации охраны их жизни и здоровья, обеспечению безопасных условий обучения и воспитания детей», – заявляют в Следкоме.

Расследование уголовного дела продолжается. Отметим, что максимальное наказание по данной статье – арест на срок до трех месяцев.

Севастополь, Оксана Мурзина

Севастополь. Другие новости 15.08.18

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