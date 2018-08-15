Пенсии в Крыму оказались ниже средних по России

Севастопольские сироты живут чуть лучше крымских, а пенсии в Крыму оказались ниже средних по России.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Крымстат опубликовал данные о пенсионном обеспечении крымчан за первое полугодие текущего года.

Пенсионеры составляют больше четверти населения Крыма. Их численность с апреля выросла на 2 тысячи и теперь составляет 584 тысяч человек. Из них пенсии по старости получают 504 тыс чел, по инвалидности – 31 тыс. В Севастополе живут 114 тыс пенсионеров.

В Республике Крым прожиточный минимум для пенсионеров на II квартал был установлен в сумме 8 тыс 49 руб, для детей – 10,5 тыс. В Севастополе эти минимумы составляют соответственно 8 тыс 267 и 10 тыс 766 руб.

Для крымчан средний размер пенсии по старости составляет 12 тыс 658 руб (с начала года он уменьшился на 12 руб), инвалиды получают в среднем 8 тыс 758 руб. В Севастополе эти суммы равны соответственно 13 тыс 702 руб и 8 тыс 626 руб.

В семье, потерявшей кормильца, каждому нетрудоспособному крымчанину причитается 7 тыс 539 (эта сумма выросла на сотню), севастопольские сироты получают 9 тыс 282 руб.

Для сравнения: средняя пенсия в 2018 году в РФ составляет около 14 тыс руб, при этом в Москве – 17, 5 тыс руб, в Брянской, и Оренбургской области чуть более 8 тыс, в Ростовской области – около 11 тыс.

Симферополь, Ольга Картошина

Симферополь. Другие новости 15.08.18

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