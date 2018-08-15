В Чистополье обнаружили 5 авиабомб времен ВОВ

В селе Чистополье в Ленинском районе Крыма нашли 5 авиабомб времен Великой Отечественной войны.

Как рассказали РИА «Новый День» в пресс-службе МЧС по Крыму, в минувший понедельник жители села сообщили о двух обнаруженных на открытой территории металлических предметах, напоминающих боеприпасы. Находки оказались фугасными авиабомбами весом по 50 кг каждая. Их извлекли и взорвали на специальном полигоне.

Накануне при повторном обследовании местности были найдены еще три аналогичных предмета, которые так же успешно обезвредили.

В среду операцию по обезвреживанию авибомбы весом 50 кг провели и в Севастополе. Для этого в утренние часы перекрыли несколько улиц и участок автодороги Ялта – Севастополь.

Ленинский район, Оксана Мурзина

Ленинский район. Другие новости 15.08.18

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