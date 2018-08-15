Дороже, чем на рынках: ярмарки в Севастополе оккупировали хитрые перекупщики

В Севастополе не удалось добиться снижения цен на продукты питания при помощи организации ярмарок.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», вместо фермеров на ярмарках торгуют перекупщики, которые значительно завышают стоимость товаров. Поэтому некоторые продукты дешевле покупать на рынках города, а не на ярмарках.

Кроме того, как выяснили севастопольские общественники, торговцы на ярмарках имеют несколько ценников. Одни – с более низкой стоимостью товаров, заготовлены на случай проверок, другие – с повышенной стоимостью, ставят после того как уйдут проверяющие.

Чтобы ловить «на горячем» таких перекупщиков, представители главного управления потребительского рынка и лицензирования Севастополя решили вместе с общественниками проводить спонтанные проверочные рейды по ярмаркам.

«Город дал проходные места для того, чтобы снизить цену, но если этого не происходит, давайте менять оператора. Давайте назначать день и внезапно выезжать и проверять», – цитирует ForPost сопредседателя регионального штаба ОНФ в Севастополе Владимира Немцева, обратившегося с предложением к местным чиновникам.

Севастополь, Леонид Маковецкий

Севастополь. Другие новости 15.08.18

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